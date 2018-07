20 luglio 2018

Convegno a Palermo sullo sviluppo delle crociere nei porti della Sicilia occidentale

Riuniti i decision maker delle principali compagnie crocieristiche e dei maggiori armatori di ferry

Oggi a Palermo, in occasione del convegno “Noi, il Mediterraneo … 12 mesi all'anno” organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale con lo scopo di evidenziare le possibilità e le opportunità di sviluppo nel settore delle crociere dei porti sotto la sua gestione, ovvero Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, si sono riuniti i decision maker delle principali compagnie crocieristiche e dei maggiori armatori di ferry ai quali il presidente dell'AdSP, Pasqualino Monti, si è rivolto per presentare le peculiarità degli scali portuali e dell'intera Sicilia occidentale.

L'AdSP ha reso noto che le proposte di Monti alle compagnie che operano crociere e servizi passeggeri di linea non sono cadute nel vuoto, ma si sono tradotte in impegni espliciti come ad esempio quello di Achille Onorato, del gruppo Moby-Tirrenia, ad investire da subito in un terminal efficiente nella Sicilia occidentale, o di grandi player crocieristi interessati alla gestione della nuova stazione marittima di Palermo.







