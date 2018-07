23 luglio 2018

d'Amico International Shipping ha preso in consegna una nuova product tanker eco-design LR1

È stata costruita nei cantieri vietnamiti di Hyundai Vinashin

La compagnia d'Amico International Shipping (DIS) ha preso in consegna una nuova product tanker eco-design LR1 da 75.000 tonnellate di portata lorda che è stata battezzata con il nome di Cielo di Cagliari e si aggiunge alle altre 2 LR1 varate tra fine 2017 e inizio 2018 nei cantieri vietnamiti di Hyundai Vinashin. La nuova unità è già stata noleggiata tramite un contratto time charter da una oil major per i prossimi 18 mesi, garantendo a DIS ricavi complessivi di circa 10,5 milioni di dollari.

La Cielo di Cagliari fa parte della serie di 6 LR1 ordinate da DIS in Vietnam, nate dalla collaborazione tra il cantiere coreano-vietnamita e il team di ingegneri italiani del gruppo d'Amico che hanno progettato questa nuova generazione di eco-navi, di 228 metri di lunghezza e 36 metri di larghezza, in grado di trasportare maggior carico, limitando le emissioni di CO2 e i consumi di carburante. La compagnia ha sottolineato che, inoltre, con una portata maggiore ma un pescaggio simile a quello delle più piccole MR2, le LR1 offrono anche una buona flessibilità commerciale potendo sfruttare anche le “nuove rotte” createsi dall'ampliamento del canale di Panama.

La Cielo di Cagliari rientra nel piano di nuove costruzioni avviato da DIS nell'ultimo quadriennio che comprende un totale di 22 navi e un investimento complessivo di 755 milioni di dollari. A oggi la flotta DIS è composta da 58,5 navi cisterna a doppio scafo di cui 27 navi di proprietà, 27,5 a noleggio e quattro in noleggio a scafo nudo.



