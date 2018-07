24 luglio 2018

L'apporto iniziale governativo alla Korea Maritime Promotion Corporation sarà di 1,2 miliardi di dollari

La KMPC è stata costituita il 5 luglio per sostenere l'industria marittima sudcoreana

Oggi il governo sudcoreano ha deciso di investire 1,35 trilioni di won (1,2 miliardi di dollari) nella Korea Maritime Promotion Corporation (KMPC), l'organismo costituito lo scorso 5 luglio e annunciato un anno fa allo scopo di sostenere sistematicamente l'industria marittima nazionale che attualmente attraversa una fase di crisi ( del 25 agosto 2017). Per la nuova Corporation è stato previsto un capitale iniziale di 3,1 trilioni di won, di cui 1,55 trilioni di capitali privati e 1,55 trilioni di fondi governativi.

I circa 1,35 trilioni di won di risorse per la Corporation annunciati dall'esecutivo di Seul saranno conferiti tramite la cessione alla KMPC del 12,7% del capitale azionario di ciascuna delle quattro autorità portuali dei porti di Busan, Ulsan, Inchon e Gwangyang, il cui valore complessivo è stimato in circa 10,6 trilioni di won. I restanti 200 miliardi di won di fondi governativi iniziali nella Korea Maritime Promotion Corporation saranno erogati in contanti.







