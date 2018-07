26 luglio 2018

Riunione del gruppo di coordinamento dei segretari generali delle AdSP

Nota di chiarimenti e precisazioni sulla procedura avviata dall'UE sulla tassazione delle concessioni e autorizzazioni in ambito portuale

Ieri a Roma, negli uffici di Assoporti, si è riunito il gruppo di coordinamento dei segretari generali delle Autorità di Sistema Portuale per affrontare diversi temi tecnici riguardanti la portualità, tra cui quello relativo alla procedura avviata dall'Unione Europea sulla tassazione delle concessioni e autorizzazioni in ambito portuale. A tal proposito è stata predisposta una nota, già inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Inoltre è stata discussa e condivisa la linea comune per le Autorità in tema di Piano Organici dei Porti, anche in relazione della necessità di affrontare il tema lavoro in porto nel suo complesso. Sono state anche gettate le basi per una bozza condivisa di Regolamento delle concessioni in ambito portuale. Infine sono stati dati aggiornamenti in materia di anticorruzione, trasparenza e relativamente al trattamento dei dati personali in seguito all'entrata in vigore del General Data Protection Regulation dell'Unione Europea.







