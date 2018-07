26 luglio 2018

Porto di Trieste, convenzione con la Polizia di Stato per accrescere la sicurezza

Monitoraggio automatico delle targhe in prossimità di tutte le aree portuali

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha siglato una convenzione con la Polizia di Stato di Trieste nell'ambito del rafforzamento e miglioramento delle misure di sicurezza del territorio che è finalizzata all'allestimento di una serie di vetture della Polizia di Stato con il sistema "Mercurio", già adottato su circa cinquecento volanti di altre province italiane, che permette tempestivi controlli dei veicoli attraverso il monitoraggio automatico delle targhe in prossimità di tutte le aree portuali. L'elaborazione dei dati in tempo reale garantisce una risposta immediata e particolarmente efficace nel caso di riscontri positivi delle banche dati della Polizia di Stato, che potranno essere gestiti direttamente dall'operatore in strada con una notevole riduzione dei tempi di intervento.

Il progetto, finanziato interamente dall'Autorità di Sistema Portuale con un investimento di circa 40.000 euro, ha anche lo scopo di migliorare il sistema di monitoraggio della security portuale.

«Questa convenzione - ha spiegato il presidente dell'AdSP, Zeno D'Agostino - fa parte di un ragionamento complessivo che stiamo portando avanti collaborando attivamente con tutti gli enti preposti, per aumentare la qualità dell'operatività dello scalo, incluse le zone adiacenti al porto, ma soprattutto per prevenire e combattere comportamenti illegittimi o criminosi. Con il progetto andiamo proprio a potenziare i controlli, finanziandone l'investimento tecnologico. In quest'ottica, l'accordo con la Polizia diventa uno dei passaggi fondamentali per dare più sicurezza ai cittadini e agli operatori».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail