26 luglio 2018

Fincantieri, crescita dei risultati economici e carico di lavoro record

Nel primo semestre i ricavi sono aumentati del +10,1% a 2,53 miliardi di euro

Nei primi sei mesi di quest'anno i ricavi del gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri sono ammontati a 2,53 miliardi di euro, con una crescita del +10,1% sulla prima metà del 2017, di cui 1,89 miliardi di euro nel segmento Shipbuilding (+7,7%), 564 milioni di euro in quello Offshore (+25,9%) e 321 milioni di euro nel settore Sistemi, componenti e servizi (+41,4%). L'EBITDA è stato pari a 183 milioni di euro (+25,3%), di cui 160 milioni di euro nel settore Shipbuilding (+39,1%), sette milioni di euro nel settore Offshore (-68,2%) e 34 milioni di euro nel comparto Sistemi, componenti e servizi (+36,0%). Il gruppo ha registrato un utile operativo semestrale di 118 milioni di euro e un utile netto di 15 milioni di euro, contro rispettivamente 88 milioni e 11 milioni di euro nel primo semestre dello scorso anno.

Nella prima metà del 2018 il valore dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo si è attestato a 2,39 miliardi di euro (-45,3%), di cui 1,13 miliardi dal segmento Shipbuilding (-70,8%), 1,10 miliardi dall'Offshore (+191,8%) e 376 milioni dal settore Sistemi, componenti e servizi (+16,4%). Il valore dell'orderbook del gruppo al 30 giugno scorso risultava pari a 27,66 miliardi di euro, in crescita del +6,1% rispetto al 30 giugno 2017, di cui 23,69 miliardi nel segmento Shipbuilding (+4,1%) e 3,02 miliardi in quello Offshore (+21,8%).

Il carico di lavoro complessivo è salito al livello record di euro 29,79 miliardi di euro, con un aumento del +16,7% rispetto a 25,52 miliardi al 30 giugno 2017, di cui 21,99 miliardi di backlog (+7,6%) e 7,8 miliardi di soft backlog rispetto circa euro 5,1 miliardi al 30 giugno 2017, soft backlog - portafoglio che include il valore di opzioni contrattuali, lettere d'intenti e di contratti in fase di negoziazione - che, ha specificato il gruppo Fincantieri, si è in gran parte trasformato in ordini nel mese di luglio. Al 30 giugno il gruppo aveva in portafoglio 99 navi, diventate 109 con gli ordini acquisiti nel mese di luglio.

««Fincantieri - ha detto l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, commentando le performance semestrali del gruppo - ha nuovamente dimostrato di saper trasformare la propria strategia industriale e commerciale in una solida performance economica e finanziaria. Ricavi, utili e marginalità sono in crescita rispetto all'anno scorso, e vedranno un'accelerazione nella seconda metà dell'anno, confermando le linee guida del piano industriale. Ci tengo inoltre a sottolineare ancora una volta la nostra straordinaria capacità di acquisire ordini. Già un record alla chiusura del semestre, con i nuovi ordini acquisiti nel mese di luglio il nostro carico di lavoro complessivo supera i 32 miliardi di euro e testimonia la nostra capacità di costruire e consegnare puntualmente prodotti ad altissimo valore aggiunto. Questi ordinativi assicureranno lavoro a tutti i cantieri italiani per gli anni a venire; solo nel 2018, svilupperemo in Italia circa 15 milioni di ore di produzione, dando un contributo fondamentale all'export del Paese. Fincantieri - ha sottolineato Bono - è un gruppo forte che ha saputo, con le proprie risorse, crearsi un futuro brillante e che, nella sua attuale configurazione, assicura stabilità in termini di lavoro e di margini per i prossimi anni. Forte di questo, l'azienda contribuirà in posizione non subalterna al processo di consolidamento dell'industria cantieristica europea».



