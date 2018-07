27 luglio 2018

Ok della Conferenza delle Regioni al riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti

Il totale è di 63,5 milioni di euro

Ieri la Conferenza delle Regioni ha dato parere positivo in merito al riparto del Fondo, pari a 63,5 milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti per l'anno 2017. «Nel parere - ha reso noto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - rilasciamo anche delle raccomandazioni indirizzate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di affrontare in modo organico il sostegno degli interventi di adeguamento dei porti. Vi deve essere una particolare attenzione rivolta allo sviluppo porti minori per favorire così la loro crescita».

«Nel provvedimento - ha aggiunto Bonaccini - abbiamo una norma che agevola la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali delle Autorità Portuali. Si intende così promuovere il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari. Si crea inoltre un apposito fondo, pari all'1% all'anno dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per ciascun porto».

Il Fondo provvede a ripartire le risorse disponibili per l'annualità 2017 attraverso una quota pari all'80% (50,8 milioni) che viene attribuita in base ad un meccanismo puramente matematico privo di elementi di discrezionalità. Il restante 20% (12,7 milioni) è assegnato nel rispetto del dettato legislativo secondo finalità di carattere perequativo che tengono conto delle esigenze infrastrutturali delle diverse Autorità Portuali.



Ente Opere da Realizzare Importo Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Porto di Cagliari:

Realizzazione nuovo gate di ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti ai controlli del varco doganale 700.000,00 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Porto di Ancona:

manutenzione straordinaria dei paramenti sommersi delle banchine di ormeggio n.6 e 7 500.000,00 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Porto di San Benedetto del Tronto:

Escavo fondali imboccatura portuale 1.700.000,00 Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale Porto di Civitavecchia:

Piazzale area traghetti 1° stralcio I 5.400.000,00 Autorità Portuale di Gioia Tauro Porto di Gioia Tauro:

Lavori di completamento del dragaggio del canale portuale 4.400.000,00 TOTALE

12.700.000,00





ENTI BENEFICIARI IMPORTO

PROPORZIONALE

SPETTANTE MAR LIGURE OCCIDENTALE 15.256.036,92 MARE DI SICILIA ORIENTALE 9.206.317,78 MARE TIRRENO SETTENTRIONALE 5.220.423,43 MAR LIGURE ORIENTALE 4.275.976,39 MARE TIRRENO CENTRALE 2.443.184,90 MATER TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE 2.810.755,17 MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE 2.327.901,69 MARE ADRIATICO CENTRALE 1.547.863,15 MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE 1.391.167,70 MARE ADRIATICO MERIDIONALE 1.040.018,40 MARE ADRIATICO ORIENTALE 987.876,23 DELLO IONIO 893.129,53 MARE DI SARDEGNA 109.902,95 MARE DI SICILIA OCCIDENTALE 66.061,33 AP GIOIA TAURO 231.450,39 AP MESSINA 2.423.660,72 AP SALERNO 568.273,32

50.800.000,00



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail