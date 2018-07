27 luglio 2018

OOCL registra nuovi record dei volumi containerizzati trasportati dalla flotta in un trimestre e in un semestre

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno il totale è stato di quasi 1,7 milioni di teu (+4,6%)

Nel secondo trimestre del 2018 le navi della Orient Overseas Container Line (OOCL), compagnia di navigazione di Hong Kong che sta per passare sotto il controllo del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping ( del 10 luglio 2017), hanno trasportato volumi di carichi containerizzatai pari ad un totale record di quasi 1,7 milioni di teu, che rappresenta un incremento del +4,6% rispetto al secondo trimestre del 2017 e un aumento del +1,4% sul precedente picco trimestrale assoluto registrato nel quarto trimestre del 2016.

Il nuovo record storico trimestrale è stato segnato grazie ai nuovi picchi massimi di volumi trasportati sulle rotte transpacifiche e su quelle Asia-Europa che sono risultati pari rispettivamente a 506mila e 335mila teu, con crescite del +7,2% e del +13,5% sul secondo trimestre dello scorso anno. Sulle rotte intra-asiatiche e in Australasia i volumi sono risultati pressoché stabili essendo ammontati a 745mila teu (+0,5%), mentre i volumi di carico trasportati dalle portacontainer impiegate dalla compagnia sulle rotte transatlantiche sono diminuiti del -2,3% a 106mila teu.

Se nel secondo trimestre del 2018 i volumi containerizzati trasportati dalla flotta della OOCL hanno segnato nuovi massimi, i ricavi generati da tali trasporti sono risultati invece ben distanti dal record di 1,64 miliardi di dollari stabilito nel terzo trimestre dell'ormai lontano 2008 e si sono attestati a 1,46 miliardi di dollari, con un rialzo del +4,0% sul periodo aprile-giugno del 2017. I ricavi prodotti dai volumi containerizzati trasportati sulle rotte transpacifiche hanno registrato un accentuato aumento del +11,2% e sono stati pari a 587,2 milioni di dollari. Più contenuta la crescita (+1,3%) dei ricavi generati dai trasporti sulle rotte Asia-Europa che sono stati pari a 302,6 milioni di dollari, mentre sono risultati in calo i ricavi relativi alle rotte transatlantiche e intra-Asia/Australsia che sono ammontati rispettivamente a 124,5 milioni di dollari (-0,2%) e 448,1 milioni di dollari (-1,4%).

I volumi containerizzati trasportati dalla flotta della OOCL nella prima metà del 2018 hanno raggiunto quota 3,3 milioni di teu, totale che costituisce il nuovo record assoluto semestrale (il precedente record era stato conseguito nel secondo semestre dello scorso anno) e un incremento del +6,0% sui primi sei mesi del 2017. Anche in questo caso il nuovo picco storico semestrale è stato prodotto dai record di volumi trasportati sulle rotte transpacifiche (963mila teu, +11,3%) e su quelle Asia-Europa (638mila teu, +16,7%). Sulle rotte transatlantiche sono stati trasportati 209mila teu (-0,1%) e i servizi intra-asiatici e in Australasia hanno trasportato quasi 1,5 milioni di teu (-0,3%).

Nei primi sei mesi di quest'anno i ricavi generati complessivamente da questi trasporti hanno totalizzato 2,84 miliardi di dollari (+9,6%), di cui 1,1 miliardi dai trasporti sulle rotte transpacifiche (+14,9%), 583,9 milioni da quelli sulle rotte Asia-Europa (+11,0%), 245,4 milioni dai trasporti transatlantici (+0,8%) e 895,5 milioni dai trasporti intra-asiatici e in Australasia (+5,3%).





