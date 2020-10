26 ottobre 2020

Consiglio dell'UE, adottare un piano di emergenza per il trasporto di merci in caso di pandemia

Invito alla Commissione Europea ad elaborare rapidamente uno specifico programma di interventi

Venerdì il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato conclusioni nelle quali si invita la Commissione Europea a elaborare rapidamente un piano di emergenza per il settore europeo del trasporto di merci in caso di pandemia o di altra grave crisi. Il piano dovrebbe includere misure di coordinamento a livello dell'UE e orientamenti chiari.

In particolare, il piano di emergenza dovrebbe prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti: mantenere le operazioni di trasporto transfrontaliero di merci lungo i corridoi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e altri collegamenti transfrontalieri essenziali, nonché i relativi servizi ausiliari che sostengono il funzionamento di tale rete; garantire la libera circolazione dei lavoratori del settore dei trasporti, salvaguardando nel contempo la protezione della loro salute e sicurezza; elaborare orientamenti e strumenti per le migliori prassi al fine di rafforzare la resilienza del settore; istituire un quadro normativo coerente per quanto riguarda le deroghe da applicare in caso di insorgenza di pandemie e altre situazioni di grave crisi.

Inoltre il Consiglio incoraggia la Commissione UE a estendere, se del caso, in tutto o in parte, il piano di emergenza al trasporto passeggeri e al settore del trasporto in generale. Il Consiglio invita anche la Commissione a sviluppare un quadro specifico concernente gli aiuti di Stato temporanei che consenta agli Stati membri di agire rapidamente per sostenere il settore dei trasporti in caso di pandemie e altre situazioni di grave crisi.



