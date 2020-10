28 ottobre 2020

Valeria Mangiarotti è stata nominata vicepresidente di MedCruise

È responsabile Marketing dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Valeria Mangiarotti, responsabile Marketing dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, è stata nominata vicepresidente di MedCruise, l'associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo la cui presidenza nei giorni scorsi è stata affidata al greco Aris Batsoulis, dirigente dell'Autorità Portuale di Corfù. Mangiarotti, già delegata all'ambiente nell'European Sea Ports Organisation (ESPO), è stata nominata dopo un mandato triennale in qualità di direttore alla sostenibilità e tematiche ambientali di Medcruise.

Medcruise, fondata a Roma nel 1996 e da anni impegnata nella promozione degli scali europei nell'industria crocieristica e nella costruzione di sinergie e scambio di know-how, ha oggi all'attivo oltre 75 scali membri e 34 associati in rappresentanza di 21 Paesi e 140 portualità del Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso e vicino Atlantico.

«La nomina di Valeria Mangiarotti alla vicepresidenza della più importante associazione dei porti crocieristici - ha commentato il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - rappresenta un meritato riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni dalla nostra responsabile Marketing sia nel campo delle politiche ambientali del settore marittimo e portuale che nelle relazioni commerciali con i principali gruppi armatoriali. Un incarico che evidenzia il ruolo sempre più strategico dei nostri scali di sistema nell'industria crocieristica e nella promozione attiva di tutte quelle iniziative volte ad un'evoluzione in chiave green e smart delle portualità del Mediterraneo».



