29 ottobre 2020

Nel terzo trimestre la perdita netta registrata da Royal Caribbean è ammontata -1,34 miliardi di dollari

Valore dei ricavi di segno negativo

L'impatto degli effetti della pandemia di Covid-19 sull'industria crocieristica si esplicitano, per il terzo trimestre consecutivo, nei risultati finanziari del gruppo americano Royal Caribbean Cruises per il periodo luglio-settembre di quest'anno nel quale sono salite a bordo delle 62 navi della sua flotta solo 1.230 passeggeri rispetto ad oltre 1,7 milioni nello stesso periodo del 2019. Nel trimestre il valore dei ricavi è stato di segno negativo e pari a -33,7 milioni di dollari rispetto ad un valore positivo per 2,81 miliardi di dollari nel terzo trimestre dello scorso anno. I costi sostenuti dalla compagnia sono stati pari a 308,6 milioni di dollari rispetto a 1,5 miliardi nel periodo luglio-settembre del 2019. Risultato operativo e risultato economico netto sono stati entrambi di segno negativo e pari a -996,1 milioni e -1,34 miliardi di dollari rispetto ad un utile operativo di 573,6 milioni di dollari ed un utile netto di 479,9 milioni di dollari nel terzo trimestre dello scorso esercizio annuale.

Nei primi nove mesi del 2020 i ricavi del gruppo crocieristico statunitense sono ammontati a 2,17 miliardi di dollari, con un calo del -74,2% sul corrispondente periodo dello scorso anno, di cui 1,49 miliardi generati dalla vendita delle crociere (-75,5%) e 687,6 milioni dalle vendite a bordo delle navi e da altre attività (-70,9%). I costi operativi sono diminuiti del -45,4% a 2,50 miliardi di dollari. Risultato operativo e netto sono stati entrambi di segno negativo e pari a -3,58 miliardi e -4,41 miliardi di dollari rispetto a risultati di segno positivo per 1,78 miliardi e 1,63 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2019.









