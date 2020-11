3 novembre 2020

Accordo UniCredit - Sanlorenzo a sostegno della filiera produttiva nautica

Un plafond di 20 milioni di euro per finanziare il capitale circolante dei fornitori anticipando i crediti commerciali

L'istituto bancario UniCredit ha siglato con il produttore di yacht e superyacht di lusso Sanlorenzo un accordo che prevede un plafond di 15 milioni di euro messi a disposizione dell'azienda cantieristica da UniCredit Factoring a beneficio dei suoi fornitori, per finanziarne il capitale circolante, consentendo l'accesso immediato alla liquidità tramite l'anticipo dei crediti commerciali vantati nei confronti della società. Ulteriori cinque milioni di euro potranno essere utilizzati da parte dei fornitori di Bluegame, società parte del gruppo specializzata nella progettazione e commercializzazione di sport utility yacht.

«L'accordo siglato con un partner di eccellenza quale UniCredit - ha spiegato il presidente esecutivo di Sanlorenzo, Massimo Perotti - ha una forte valenza per tutte le imprese artigiane che collaborano con Sanlorenzo e che da sempre ci consentono di esprimere la migliore qualità e il massimo livello di personalizzazione dei nostri yacht».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec