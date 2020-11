9 novembre 2020

TX Logistik ha ordinato 238 nuovi carri ferroviari

Commessa alla slovacca Tatravagónka

La società ferroviaria TX Logistik, che attraverso Mercitalia fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha ordinato alla slovacca Tatravagónka la fornitura di 238 nuovi carri ferroviari per il trasporto, sino ad una velocità massima di 120 chilometri orari, di semirimorchi, swap body e container. Una prima parte dei nuovi mezzi è stata già consegnata alla fine di ottobre e il resto sarà preso in consegna entro il prossimo luglio.







