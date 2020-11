9 novembre 2020

Hudson Hill Capital acquisisce una quota di maggioranza nella InXpress Holdings

La società britannica offre soluzioni software per il mondo delle spedizioni

La società americana di investimenti Hudson Hill Capital ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza nella InXpress Holdings, società britannica che sviluppa software per il franchising business-to-business di servizi di trasporto e logistica, acquisizione - ha specificato l'azienda statunitense - che è avvenuta in partnership con gli azionisti e il management della InXpress.

«La maggior parte delle società di spedizione che sono piccole o medie imprese - ha affermato l'amministratore delegato della InXpress, Mark Taylor - non dispone di soluzioni di spedizione semplici e centralizzate come quelle di InXpress. Né, a livello locale, hanno accesso ad esperti nel settore delle spedizioni, che è uno dei servizi offerti da InXpress». «Il cliente ideale di InXpress - ha aggiunto l'amministratore delegato di InXpress Americas, Dustin Hansen - preferisce rendere semplici le proprie necessità di spedizioni internazionali, nazionali e di e-commerce. I vettori traggono vantaggio dall'accesso alla nostra base assai frammentata di piccole e medie imprese clienti e a servizi più semplici esternalizzando ad InXpress una serie di funzioni di supporto e di backoffice».



