9 novembre 2020

Positivo il terzo trimestre del noleggiatore di portacontainer GSL

L'utile netto è stato di 14,5 milioni di dollari (+25,7%)

Il noleggiatore di navi portacontenitori Global Ship Lease (GSL) ha concluso il terzo trimestre del 2020 con ricavi pari a 70,5 milioni di dollari, con un incremento del +6,9% sullo stesso periodo dello scorso anno. L'utile operativo ha registrato una lieve crescita del +0,5% attestandosi a 28,8 milioni di dollari, mentre l'utile netto, grazie alle minori spese non operative totalizzate nel periodo luglio-settembre di quest'anno, ha segnato un aumento del +25,7% essendo ammontato a 14,5 milioni di dollari.

«Nel corso della seconda metà del 2020 - ha commentato il presidente esecutivo di GSL, George Youroukos - il settore del trasporto marittimo containerizzato ha mostrato una notevole resilienza, disciplina nelle tariffe e capacità gestionale, nonché una domanda sorprendentemente elevata. Negli ultimi mesi - ha rilevato - i volumi di merci containerizzate sono rimbalzati drasticamente, con noli che in diversi mercati di traffico hanno raggiunto livelli record. La conseguente domanda di portacontainer ha condotto ad un livello di capacità inutilizzata a livello mondiale inferiore al 2%, senza alcuna capacità disponibile per il nostro principale segmento delle post-Panamax di media taglia, e ha determinato il raddoppio dei noli rispetto ai minimi della primavera 2020. In questo contesto - ha spiegato Youroukos - abbiamo concluso con successo numerosi nuovi contratti di noleggio e prolungamenti di contratti a tariffe interessanti per tutta la nostra flotta di portacontainer che sono efficienti in termini di costo degli slot, di capacità reefer e di consumo di fuel». GSL prevede che, nonostante la crisi sanitaria del Covid-19 continui ad essere fonte di incertezza, il periodo positivo per il settore del noleggio di navi portacontenitori proseguirà.

Nei primi nove mesi del 2020 i ricavi dell'azienda sono aumentati del +10,0% attestandosi a 212,8 milioni di dollari rispetto a 193,5 milioni nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno. Il quasi generalizzato aumento delle voci dei costi operativi ha determinato un calo del -6,3% dell'utile operativo che è stato pari a 78,9 milioni di dollari. L'utile netto è stato di 29,6 milioni di dollari (-4,9%).

Attualmente la flotta di GSL è costituita da 43 portacontainer di capacità compresa tra 2.200 e 11.000 teu.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail