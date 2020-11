12 novembre 2020

Il 19 novembre si terrà l'assemblea annuale di Assarmatori

L'evento si svolgerà in streaming

Il prossimo 19 novembre si svolgerà in streaming l'assemblea annuale di Assarmatori, incontro dal titolo “Il mare non si ferma neanche di fronte al Covid: il trasporto marittimo in prima linea per far ripartire il Paese” a sottolineare il ruolo che lo shipping sta svolgendo, anche durante il periodo della pandemia, per il rilancio dell'Italia in attesa che termini l'emergenza.

Programma

ore 11 Il giornalista del Tg1, Marco Frittella, intervista il Presidente Stefano Messina ore 11.20 Saluto del Presidente Confcommercio Carlo Sangalli ore 11.25 Tavola rotonda sul presente e futuro del trasporto marittimo:

Dalla resilienza alla ripartenza, uscire dall'emergenza Covid ancora più forti ed efficienti.

Partecipano:

Fabrizio Palenzona - Presidente Conftrasporto

Nunzio Tartaglia - Responsabile Divisione CDP Imprese

Pierfrancesco Vago - Executive Chairman MSC Cruises SA

Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone - Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino - Com. Gen. del Corpo delle Capitanerie di Porto

Giovanni Toti - Presidente della Regione Liguria

Vincenzo De Luca - Presidente della Regione Campania *

Massimiliano Fedriga - Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stefano Messina - Presidente di Assarmatori ore 12.45 Conclusioni - Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli

Consegna Premio Assarmatori 2020 ore 13.15 Chiusura dei lavori

Nel rispetto delle misure anticovid-19 l'assemblea non si svolgerà in presenza. I partecipanti saranno collegati on line da remoto e l'evento sarà trasmesso in streaming sul sito www.assarmatori.eu

* in attesa di conferma



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail