16 novembre 2020

Nel terzo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è calato del -4,9%

In Italia la controllata Contship Italia ha movimentato 394mila teu (-12,4%)

Nel terzo trimestre di quest'anno i terminal portuali che fanno capo al gruppo tedesco Eurokai hanno movimentato un traffico dei container pari a 2,77 milioni di teu, con una diminuzione del -4,9% sul corrispondente periodo del 2019. I soli terminal del gruppo nei porti tedeschi che sono operati dalla Eurogate, la joint venture 50:50 tra Eurokai e la connazionale BLG, hanno movimentato 1,86 milioni di teu (-2,5%), di cui 1,17 milioni di teu nel porto di Bremerhaven (-5,9%), 594mila teu nel porto di Amburgo (+11,1%) e 102mila teu nel porto di Wilhelmshaven (-25,4%. I terminal nei porti italiani che sono gestiti da Contship Italia, società partecipata al 66,6% da Eurokai e al 33,4% da Eurogate, hanno movimentato 394mila teu (-12,4%), di cui 269mila teu movimentati nel porto di La Spezia (-15,2%), 84mila teu nel porto di Salerno (+0,9%) e 40mila teu nel porto di Ravenna (-15,6%). Dei rimanenti 516mila teu (-7,1%), 380mila teu sono stati movimentati nel porto di marocchino Tanger Med (-4,1%), 101mila teu nel porto cipriota di Limassol (-2,3%), 21mila teu nel porto portoghese di Lisbona (-42,6%) e 13mila teu nel porto russo di Ust-Luga (-27,6%).

Nei primi nove mesi del 2019 i terminal che fanno capo ad Eurokai hanno movimentato complessivamente 8,02 milioni di teu, con una diminuzione del -10,1% sul periodo gennaio-settembre dello scorso anno. Al netto delle attività cedute o cessate dal gruppo nel corso del 2019, in particolare nei porti di Gioia Tauro e di Cagliari, il calo risulta essere del -9,5%. Il solo traffico movimentato nei porti tedeschi si è attestato a 5,41 milioni di teu (-7,6%), di cui 3,53 milioni di teu nel porto di Bremerhaven (-5,6%), 1,55 milioni di teu nel porto di Amburgo (-3,9%) e 325mila teu nel porto di Wilhelmshaven (-34,9%). Il traffico movimentato dai terminal nei porti italiani è stato di 1,18 milioni di teu (-18,7%; -15,6% al netto delle attività cedute o cessate), di cui 773mila teu nel porto di La Spezia (-21,6%), 284mila teu nel porto di Salerno (+3,8%) e 124mila teu nel porto di Ravenna (-10,5%). Negli altri porti il traffico ha totalizzato 1,44 milioni di teu (-11,3%), di cui 1,05 milioni di teu nel porto di Tanger Med (-9,5%), 289mila teu nel porto di Limassol (-4,7%), 56mila teu nel porto di Lisbona (-48,3%) e 40mila teu nel porto di Ust-Luga (-15,2%).





