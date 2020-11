23 novembre 2020

A Trieste è stato attivato un servizio di noleggio di carri ferroviari a giornata e con breve preavviso

Iniziativa di Adriafer in collaborazione con l'operatore tedesco VTG Rail Europe

Adriafer, la società integralmente controllata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che opera le manovre ferroviarie nel porto di Trieste, e l'operatore tedesco VTG Rail Europe hanno presentato Easywagon, un nuovo servizio rivolto agli operatori ferroviari del polo logistico regionale per semplificare l'utilizzo dei carri ferroviari in composizione ai treni in arrivo e partenza e per la realizzazione di nuovi servizi. L'iniziativa consiste in un'innovativa modalità di noleggio carri a giornata e con breve preavviso.

L'ente portuale ha specificato che, grazie al nuovo progetto, primo del genere in Italia in area portuale, tutte le imprese ferroviarie e MTO (operatori intermodali) accreditati potranno prenotare in modo trasparente e alle medesime condizioni una muta di carri solo per le giornate di effettivo utilizzo. Inoltre l'AdSP ha spiegato che questa operazione mira ad agevolare i servizi ferroviari in start-up dal porto di Trieste che non dovranno più sostenere il rischio di un noleggio carri annuale e le eventuali giornate di inutilizzo.

La prima muta messa a disposizione è composta da carri “twin”, adatti al trasporto di semirimorchi, casse mobili e container, ma è previsto l'incremento nel numero di mute a disposizione anche con carri di diversa tipologia.

«Si tratta - ha evidenziato il presidente dell'AdSP dell'Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino - di un progetto innovativo che vede ulteriormente sostenuta e rafforzata la forte specializzazione del porto di Trieste sulla componente treni e che porta a creare nuove opportunità di sviluppo intermodale. Uno degli obiettivi del porto è infatti quello di aumentare la presenza di nuove imprese ferroviarie e Easywagon è stato pensato proprio con questa filosofia».



