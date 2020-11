24 novembre 2020

Il prossimo aprile MSC riprenderà l'attività crocieristica in Giappone

P&O Cruises prolunga la sospensione delle proprie operazioni sino allo stesso mese

Mentre la compagnia crocieristica P&O Cruises del gruppo Carnival Corporation ha annunciato oggi la decisione di prolungare il periodo di sospensione delle proprie attività crocieristiche sino al prossimo aprile in considerazione della situazione di incertezza nei porti europei causata dalla crisi sanitaria del Covid-19, la compagnia crocieristica MSC Crociere ha reso noto che riprenderà ad effettuare crociere in Giappone a partire da aprile.

La comunicazione di MSC Crociere segue l'ottenimento da parte della compagnia della certificazione di conformità per la salute e la sicurezza da parte della società di classificazione giapponese ClassNK. «Siamo estremamente soddisfatti - ha sottolineato l'amministratore delegato di MSC Cruises, Gianni Onorato - di aver ricevuto questa certificazione e siamo ora fiduciosi di poter riavviare la nostra attività in Giappone al servizio del mercato locale entro aprile 2021».

MSC Crociere ha precisato che la propria nave MSC Bellissima sarà impiegata in Giappone, nel porto di Yokohama, per crociere da sei a nove notti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e in seguito anche ad ottobre e novembre 2021.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail