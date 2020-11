26 novembre 2020

La francese Sogestran ottiene una partecipazione di maggioranza nell'olandese De Poli Tankers

La compagnia neerlandese completa l'acquisizione della Team Tankers

Il gruppo trasportistico francese Sogestran ha comprato una partecipazione di maggioranza nell'olandese De Poli Tankers, compagnia che ha una flotta di otto navi chimichiere, e quest'ultima ha destinato i proventi derivanti da questa operazione per completare l'acquisizione della Team Tankers International (TTI), compagnia di navigazione che opera una flotta di 30 navi chimichiere. Quest'ultima transazione include sette chimichiere di 8.000 tonnellate di portata lorda e l'organizzazione della Team Tankers a Marbella, in Spagna. Inoltre De Poli Tankers gestirà commercialmente ulteriori tre chimichiere della TTI per un periodo di tempo limitato.

Attualmente Sogestran opera nel settore del trasporto marittimo con una flotta di 20 navi per il trasporto di prodotti petroliferi e di altre merci. Inoltre il gruppo francese ha una flotta di 160 imbarcazioni fluviali impiegata sui fiumi Danubio, Loira, Reno Rodano e Senna, opera servizi di trasporto intermodale containerizzato in Francia, Belgio e Olanda e dispone di magazzini per lo stoccaggio di merci pericolose nel porto di Le Havre.



