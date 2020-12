1 dicembre 2020

Domani in streaming la presentazione del libro “Mare al traverso” di Coccia e Dardani

Tra i temi trattati dalla pubblicazione: i rapporti fra shipping e finanza e fra registri e fiscalità

Domani alle ore 11.15 in diretta streaming si terrà la presentazione del libro “Mare al traverso” di Nicola Coccia, storico presidente della Confederazione Italiana Armatori, e Bruno Dardani, inviato e responsabile per oltre vent'anni della pagina marittima de “Il Sole 24 Ore”. Il breve documento è frutto delle convergenze parallele di una storia professionale vissuta per lungo tempo su tematiche affini ma da punti di vista differenti, di un percorso su rette parallele, la cui convergenza è determinata dalla stima reciproca e da un'amicizia consolidata nel tempo. Il libro tratta della navigazione fra i mari tempestosi dei rapporti fra shipping e finanza, fra registri e fiscalità, alla ricerca di risposte e indicazioni che forse solo le esperienze passate sono in grado di fornire.

Il libro è stato realizzato in una versione sfogliabile sul web in attesa che l'emergenza sanitaria renda possibile una sua stampa e una sua diffusione a quanti saranno interessati ad averne una copia. La presentazione di domani sarà caratterizzata anche da un breve confronto fra quattro super esperti del settore: Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti e vice presidente di Conftrasporto, Mario Mattioli, presidente di Confitarma, Stefano Messina, presidente di Assarmatori, e Fabrizio Vettosi, managing director di VSL Club.

Per assistere alla presentazione e al dibattito è necessario collegarsi alla pagina facebook https://www.facebook.com/MareTraverso.



