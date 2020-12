2 dicembre 2020

Fincantieri ha annunciato la realizzazione di una famiglia di thruster di nuova generazione

Brevettato un nuovo sistema per la chiusura del tunnel

Fincantieri ha reso noto che la propria Direzione Sistemi e Componenti Meccanici ha realizzato una nuova famiglia di thruster i cui risultati quanto ad ottimizzazione idrodinamica sono stati convalidati e certificati da un ente di classifica di primo livello, confermando che le nuove eliche di manovra sviluppate dall'azienda raggiungono i più bassi livelli di vibrazioni e rumorosità disponibili sul mercato.

Fincantieri ha specificato, in particolare, che è stato brevettato un nuovo sistema all'avanguardia per la chiusura del tunnel (thruster shutters) che assicura una significativa riduzione in termini di resistenza dello scafo garantendo un risparmio di carburante tra il 5% e il 10%. Inoltre questa soluzione garantisce elevate prestazioni di spinta trasversale grazie al flusso idrodinamico ottimizzato ed offre una perfetta protezione meccanica dell'elica in quanto l'assieme è stato progettato per fungere da griglia. A ciò si aggiunge, grazie all'interfaccia ridotta, la facile installazione su nuovi progetti e retrofit su tunnel esistenti.







