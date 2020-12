3 dicembre 2020

DSV Panalpina comprerà la sudafricana Globeflight Worldwide Express

L'azienda effettua quasi 330mila consegne espresso ogni anno

Il gruppo logistico DSV Panalpina ha stretto un accordo per comprare la sudafricana Globeflight Worldwide Express, società di consegne espresso fondata nel 1998 che ha una flotta di 420 veicoli ed effettua annualmente quasi 330mila consegne. Secondo le previsioni l'acquisizione, che include le attività di Globeflight in Sud Africa e nello Swaziland, sarà portata a termine entro circa tre mesi dopo il via libera delle autorità competenti.







