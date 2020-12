18 dicembre 2020

Carnival Cruise Line ha preso in consegna la nuova nave da crociera Mardi Gras

L'unità, di 180mila tonnellate di stazza lorda, è stata costruita da Meyer Werft

Oggi la compagnia crocieristica statunitense Carnival Cruise Line ha preso in consegna la nuova nave Mardi Gras, che è stata costruita nel cantiere navale finlandese Meyer Turku. La nuova unità, che ha una stazza lorda di 180mila tonnellate ed è alimentata a gas naturale liquefatto, si prevede inizierà l'attività crocieristica il prossimo aprile in Nord America. La nave è lunga 340 metri, larga 42 e può ospitare oltre 5.200 passeggeri e 2.000 membri dell'equipaggio.





