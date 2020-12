22 dicembre 2020

Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Brema è calato del -18,9%

Movimentati 1,1 milioni di container (-11,0%)

Dopo il calo del -9,5% registrato nel secondo trimestre di quest'anno, nel periodo trimestrale successivo la diminuzione del volume di traffico delle merci movimentato dal porto di Brema-Bremerhaven ha segnato un'accentuazione essendo passate attraverso lo scalo tedesco quasi 14,1 milioni di tonnellate di carichi, il -18,9% in meno rispetto al periodo luglio-settembre del 2019, di cui 6,7 milioni di tonnellate di merci allo sbarco (-23,6%) e 7,4 milioni di tonnellate all'imbarco (-13,9%).

Complessivamente il traffico delle merci varie è ammontato a quasi 12,0 milioni di tonnellate (-19,6%), di cui 11,4 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-11,0%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 1,1 milioni di teu (-11,0%) e 530mila tonnellate di merci convenzionali (-74,0%). Il traffico di auto è stato pari a 484mila veicoli (-7,4%). In flessione anche i traffici di rinfuse, con i carichi liquidi che hanno totalizzato 517mila tonnellate (-10,1%) e quelli solidi 1,6 milioni di tonnellate (-15,2%).

Nei primi nove mesi del 2020 il porto tedesco ha movimentato complessivamente 48,6 milioni di tonnellate di merci, con una diminuzione del -9,0% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 24,5 milioni in entrata nello scalo (-9,7% e 24,1 milioni in uscita (-8,4%). Se nel periodo gennaio-settembre di quest'anno i volumi di traffico da e per l'Europa e gli Stati Uniti sono calati rispettivamente del -8,0% e -26,4%, il traffico con la Cina è invece risultato in crescita del +10,7%. Il traffico totale delle merci varie si è attestato a 42,5 milioni di tonnellate (-7,8%), incluse 37,8 milioni di tonnellate di merci in container (-4,7%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a meno di 3,5 milioni di teu (-6,9%) e 4,7 milioni di tonnellate di merci convenzionali (-26,7%). La movimentazione di auto è stata pari a meno di 1,2 milioni di veicoli (-26,9%). Il traffico delle rinfuse liquide ha segnato un lieve incremento del +1,2% salendo a 1,6 milioni di tonnellate, mentre le rinfuse secche sono diminuite del -21,8% a 4,5 milioni di tonnellate.

Nei primi nove mesi di quest'anno l'attività crocieristica nel porto tedesco si è quasi completamente fermata a causa della pandemia e sono stati registrati gli scali di sole sei navi da crociera rispetto a 115 nei primi nove mesi del 2019, per totali rispettivamente di meno 3mila passeggeri e di 247mila passeggeri.









