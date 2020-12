28 dicembre 2020

Conclusi i webinar organizzati da Agenzia ICE, Assoporti e UIR

Ciclo di incontri tra porti, interporti e sistema logistico italiano con gli operatori stranieri

È terminato il ciclo dei webinar organizzati, unitamente all'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e all'Unione degli Interporti Riuniti (UIR), nel quadro di Invest in Italy, progetto per favorire l'insediamento e lo sviluppo di progetti di aziende straniere in Italia e promuovere opportunità di investimento in tutti i settori realizzato dall'Agenzia ICE attraverso la sua Area per l'Attrazione degli Investimenti Esteri (AIE).

I webinar sono stati realizzati nell'ambito delle attività previste dall'accordo siglato nel luglio 2018 tra Agenzia ICE, Assoporti e UIR con l'obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione per valorizzare il Sistema Paese ed introdurvi l'investitore estero quale attore strategico per l'evoluzione, nello specifico, della competitività della portualità italiana e del sistema distributivo con base la rete degli interporti. Grazie a questi eventi digitali, nonostante l'emergenza sanitaria ancora in corso, i porti, gli interporti e tutto il sistema della logistica italiana hanno potuto incontrare e presentare la propria realtà e la propria offerta a molti operatori stranieri del Far East, Middle East e Nord Europa. Il proposito è quello di mantenere l'attenzione al ruolo fondamentale assolto dalle infrastrutture portuali e interportuali, che, nel corso dell'emergenza sanitaria, hanno garantito la continuità della filiera logistica e distributiva, oltre che puntare allo sviluppo sostenibile con particolare riferimento agli investimenti in nuove infrastrutture logistiche e all'innovazione tecnologica.



