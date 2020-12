28 dicembre 2020

Federica Archibugi è la nuova presidente del Gruppo Giovani di Federagenti

I giovani - ha sottolineato in occasione della sua nomina - dovranno diventare rapidamente un asset per le imprese

Federica Archibugi è la nuova presidente del Gruppo Giovani di Federagenti, la federazione degli agenti marittimi italiani. «Il post pandemia - ha osservato Archibugi in occasione della sua nomina - comprimerà inevitabilmente i tempi della cosiddetta adolescenza imprenditoriale, chiamando le nuove generazioni delle tante imprese familiari che operano nel settore a un impegno immediato e ben più efficace rispetto a quanto accaduto nel passato. I giovani dovranno, in altre parole, diventare rapidamente un asset per le imprese del comparto, anche e specialmente nel quadro della diversificazione produttiva in atto». Per questi motivi la neo-presidente dei Giovani di Federagenti ha, nel suo sintetico programma, insistito in particolare su due fattori qualificanti: da un lato una formazione che trasformi i giovani in un valore aggiunto per le imprese marittime garantendo anche un salto di qualità nei campi della digitalizzazione e della governance delle aziende, dall'altro una collaborazione più efficace e concreta con gli altri “giovani” del cluster marittimo, realizzando forme di integrazione e di dialogo costante in primis con i giovani armatori.



