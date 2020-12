29 dicembre 2020

Al container terminal di Tanger Alliance è arrivata la prima nave

L'approdo diventerà ufficialmente operativo il prossimo mese

Lo scorso 22 dicembre al container terminal 3 (TC3) del porto marocchino di Tanger Med è approdata la prima nave, scalo di prova che è stato effettuato in vista dell'entrata in servizio del nuovo approdo portuale prevista il prossimo mese. Il nuovo terminal è gestito dalla Tanger Alliance, joint venture partecipata al 50% più una azione dalla marocchina Marsa Maroc, al 40% dalla tedesca Eurokai attraverso l'italiana Contship Italia e la tedesca Eurogate e al 10% dalla tedesca Hapag-Lloyd.

