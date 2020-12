31 dicembre 2020

Consultazione pubblica sul primo progetto di privatizzazione di un'autorità portuale brasiliana

Procedura per l'assegnazione a privati della gestione della Companhia Docas do Espírito Santo e dei porti di Vitória e Barra do Riacho

L'agenzia federale brasiliana ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) ha avviato consultazioni pubbliche che termineranno il prossimo 10 febbraio con lo scopo di ottenere contributi e suggerimenti relativamente al progetto di privatizzazione della Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) e di assegnazione in concessione a privati della gestione dei porti di Vitória e di Barra do Riacho. Si tratta del primo progetto in Brasile per la privatizzazione di una Companhia Docas, una delle sette società controllate dal governo che gestiscono i porti brasiliani a cui si aggiunge una Companhia Docas per il settore fluviale.

Il progetto prevede di assegnare a privati sia l'amministrazione del porto che la gestione indiretta delle strutture portuali, soggetto privato che però non potrà esercitare direttamente attività di movimentazione delle merci. La durata del contratto sarà di 35 anni nel corso dei quali è prevista l'effettuazione di investimenti per oltre 1,6 miliardi di real (308 milioni di dollari), di cui 772 milioni di real per attività di dragaggio nei porti di Vitória e Barra do Riacho, 530 milioni per attività di gestione e manutenzione, 290 milioni per il miglioramento dei collegamenti terrestri con il porto e 63 milioni per l'ammodernamento delle infrastrutture.



