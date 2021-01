4 gennaio 2021

Yang Ming ha istituito una propria agenzia marittima in Francia

Joint venture con la transalpina Naxco Group

La compagnia di navigazione taiwanese Yang Ming Marine Transport Corporation ha costituito una propria agenzia marittima in Francia in joint venture con l'operatore marittimo e logistico transalpino Naxco Group. La nuova società, che è diventata operativa il primo gennaio, ha sede a Le Havre e una filiale a Marsiglia.







