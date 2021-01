4 gennaio 2021

Gara per individuare la società che sceglierà il bacino di carenaggio per il porto di Gioia Tauro

Sarà utilizzato principalmente per la manutenzione di portacontainer di media e grande dimensione

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha avviato la gara per individuare la società che dovrà indicare quale bacino di carenaggio galleggiante acquistare sul mercato internazionale, attività che costituisce il primo passo per la realizzazione di un polo cantieristico nello scalo portuale calabro. Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà redigere un progetto in cui saranno indicate le caratteristiche tecniche e funzionali di cui dovrà essere dotato il bacino per rispondere alle peculiari esigenze infrastrutturali del porto calabrese e per essere adeguato al mercato da servire, in particolare quello della manutenzione di portacontainer di media e grande dimensione.







