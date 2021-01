5 gennaio 2021

Nel 2020 i container trasportati su treno tra Cina ed Europa da China Railway sono aumentati del +56%

Sono stati operati 12.400 treni merci (+50%)

La società ferroviaria cinese China Railway Group ha reso noto che nel 2020 ha operato 12.400 treni merci sulla direttrice Cina-Europa trasportando carichi containerizzati pari a 1.135.000 teu, con incrementi rispettivamente del +50% e del +56% sull'anno precedente.

Inoltre China Railway ha specificato che lo scorso anno sulla nuova Via della Seta Marittima, il piano che prevede l'incremento dei collegamenti intermodali tra le aree portuali della regione di Guangxi, nella Cina meridionale, e l'Europa, hanno viaggiato 3.600 treni trasportando carichi containerizzati pari a 190.000 teu, con aumenti del +73% e +80% sul 2019.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec