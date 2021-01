7 gennaio 2021

HHLA ha completato l'acquisizione del 50,01% di Piattaforma Logistica Trieste

Il terminal giuliano sarà operato sotto la denominazione HHLA PLT Italia

Il gruppo terminalista tedesco Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ha reso noto di aver portato oggi a termine l'acquisizione del 50,01% del nuovo terminale multipurpose Piattaforma Logistica Trieste (PLT) del porto di Trieste ( del 29 settembre 2020). L'azienda germanica ha specificato che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri italiano, l'adempimento di ulteriori formalità e il via libera all'attività, le operazioni nel terminal italiano dovrebbero iniziare il prossimo mese sotto la denominazione HHLA PLT Italia.







