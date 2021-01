11 gennaio 2021

Forth Ports compra la società di rimorchio portuale Targe Towing

L'azienda ha una flotta di nove mezzi navali ed altri tre in gestione

Il gruppo portuale britannico Forth Ports ha acquisito l'intero capitale della società scozzese di rimorchio portuale Targe Towing Ltd. che ha una flotta di nove mezzi navali di proprietà, di cui cinque rimorchiatori, impiegati nei porti e nelle acque della Scozia nordorientale oltre ad altri tre rimorchiatori in gestione operati presso il terminal marittimo di Hound Point. Da anni Targe collabora con la Forth Estuary Towage (FET), la società di rimorchio integralmente controllata dal gruppo Forth Ports che opera servizi sul fiume Forth.

Forth Ports ha reso noto che Targe manterrà la propria denominazione e continuerà ad essere guidata dall'amministrazione delegato, Tom Woolley, e dal direttore operativo, Nick Dorman.







