11 gennaio 2021

ONE attiverà due nuovi servizi marittimi containerizzati tra Nord Europa e Mediterraneo orientale

Avranno frequenza settimanale e toccherà gli hub di transhipment di Tanger Med e Algeciras

Nei prossimi giorni la compagnia di navigazione giapponese Ocean Network Express (ONE) attiverà due nuovi servizi diretti settimanali che collegheranno il Nord Europa con i porti mediterranei del Vicino Oriente e con i porti mediterranei della regione del Mar di Marmara. Il nuovo servizio North Europe East Mediterranean Express (NEX) sarà inaugurato venerdì prossimo ed effettuerà scali a Southampton, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Le Havre, Tanger Med, Malta, Alessandria (Dekheila), Damietta, Beirut, Mersin, Iskenderun, Algeciras e Southampton. Il nuovo servizio North Europe Turkey Express (NTX) sarà avviato domenica prossima e toccherà i porti di Southampton, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Malta, Gebze, Istanbul (Ambarli), Gemlik, Aliaga, Tanger Med e Southampton.







