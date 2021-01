13 gennaio 2021

Notificata a Rossi la conferma della nomina a presidente dell'AdSP dell'Adriatico centro settentrionale

È alla guida dell'ente da fine 2016

Oggi a Daniele Rossi è stato notificato il decreto firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, con il quale è confermato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale per il prossimo quadriennio. Rossi è al vertice dell'ente, che amministra il porto di Ravenna, dalla fine del 2016.







