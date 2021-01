13 gennaio 2021

Marlink compra la ITC Global

Offre servizi di comunicazione satellitare ai settori marittimo, energetico e minerario

La norvegese Marlink, specializzata nella fornitura di servizi di comunicazione e di information technology alle aziende del settore marittimo, ha siglato un accordo definitivo per acquisire dalla Panasonic l'intero capitale dell'americana ITC Global, società che offre anch'essa servizi di comunicazione satellitare sia al settore marittimo che a quelli energetico e minerario.

Marlink ha specificato che l'acquisizione è avvenuta con il supporto della società francese di private equity Apax Partners che detiene una partecipazione di maggioranza nel gruppo norvegese. Si prevede che la transazione sarà portata a termine nel primo trimestre di quest'anno.





