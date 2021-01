14 gennaio 2021

Nel 2020 l'import-export cinese è cresciuto del +1,9% raggiungendo un valore record

Incremento delle importazioni ed esportazioni in atto consecutivamente dallo scorso giugno

L'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese ha reso noto oggi che nel 2020 il totale delle merci importate ed esportate in Cina è ammontato al valore record di 32,16 trilioni di yuan (circa cinque trilioni di dollari), con un incremento del +1,9% sull'anno precedente. In particolare, il valore delle esportazioni è stato di 17,93 trioni di yuan (+4,0%) e quello delle importazioni di 14,23 trilioni di yuan (-0,7%). Il surplus commerciale è stato di 3,7 trilioni di yuan (+27,4%).

L'amministrazione doganale ha specificato che la crescita registrata lo scorso anno è stata determinata dal rialzo del valore dell'import-export avvenuto per sette mesi consecutivi a partire dallo scorso giugno.







