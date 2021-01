15 gennaio 2021

Varo tecnico della nuova ammiraglia di Costa Crociere

Ora nel cantiere finlandese di Meyer Turku verrà avviata la fase di allestimento della nave

Oggi nel cantiere navale finlandese di Meyer Turku si è tenuto il varo tecnico di Costa Toscana, nuova nave da crociera che verrà presa in consegna da Costa Crociere alla fine di quest'anno. L'unità, di 185mila tonnellaggio di stazza lorda, è lunga 337 metri, larga 42 metri e potrà ospitare 6.730 passeggeri e 1.646 membri dell'equipaggio.

Costa Toscana sarà la nuova ammiraglia della flotta di Costa Crociere e, come la sua gemella Costa Smeralda, sarà alimentata a gas naturale liquefatto.

La compagnia crocieristica prevede di impiegare inizialmente Costa Toscana in Brasile nella stagione 2021-22. In particolare, è prevista una crociera inaugurale di Capodanno con partenza da Santos il prossimo 26 dicembre per un itinerario di una settimana che visiterà Salvador e Ilhéus, e ritorno a Santos il 2 gennaio 2022. Dal 2 gennaio al 10 aprile 2022 Costa Toscana proporrà altre 15 crociere con lo stesso itinerario, con imbarco a Santos e Salvador. Le 15 crociere comprendono anche la partenza di Carnevale e quella di Pasqua, che sarà l'ultima crociera della nave prima della traversata Brasile-Italia con partenza da Santos il 17 aprile 2022.

«Nonostante lo scenario attuale sia ancora complicato - ha dichiarato Mario Zanetti, direttore commerciale di Costa Crociere e direttore generale di Costa Group Asia, in occasione della cerimonia odierna - il gruppo Costa sta confermando gli investimenti per l'espansione della sua flotta. Siamo fiduciosi nella ripresa del nostro settore, e siamo entusiasti dell'arrivo di nuove navi come Costa Toscana, che rappresenta al meglio gli elementi su cui vogliamo puntare per il futuro».





