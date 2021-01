19 gennaio 2021

Entro 30 aprile dovrà essere definito il futuro della Gestione Terminals Civitavecchia

Dovrà essere stabilita una road map che preveda la tutela dei dipendenti dell'azienda

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere definito il futuro della Gestione Terminals Civitavecchia (GTC), la Srl istituita per la gestione di gru e mezzi per la movimentazione delle merci nel porto di Civitavecchia che è formata da un consorzio di imprese. Il termine è stato fissato ieri nel corso di un incontro tra il nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, i rappresentanti della GTC, i sindacati e le Rsa. Nella riunione è stato infatti stabilito che entro tale termine dovrà essere definita una road map calendarizzando una serie di incontri con le aziende socie della GTC, la Compagnia portuale e i sindacati per redigere un accordo quadro sul futuro della società e il ricollocamento dei lavoratori, in caso di liquidazione della stessa, mantenendo una condizione irrinunciabile: la tutela dei 15 dipendenti della GTC.







