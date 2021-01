20 gennaio 2021

Alla Textainer l'intera proprietà della TAP Funding che ha una flotta di 80mila container

Acquisito il 49,9% del capitale in mano alla TAP Ltd.

Textainer, uno dei leader mondiali nel settore del noleggio di container intermodali, ha acquisito dalla TAP Limited il 49,9% della proprietà della TAP Funding, joint venture che è stata costituita nel 2013 dalla TAP e dalla Textainer che ora ne detiene l'intero capitale ( del 3 gennaio 2013). TAP Funding possiede una flotta di circa 80mila container del valore contabile netto di circa 175 milioni di dollari che sono gestiti dalla Textainer. A seguito della transazione Textainer ha incrementato all'89% circa la quota di proprietà dei container che fanno parte della sua flotta, quota che al 30 settembre scorso era dell'87,1%.







