21 gennaio 2021

Assiterminal, sì alla creazione di un'istituzione che sia dedicata alle attività marittime

Ferrari: non è ne una velleità, ne una suggestione, ma dovrebbe essere un esigenza concreta e strategica del sistema Italia

L'Associazione Italiana Port & Terminals Operators (Assiterminal) è concorde con l'esortazione rivolta al governo dal The International Propeller Clubs e dalla Federazione del Mare di istituire un Ministero del Mare o comunque un centro di coordinamento politico-amministrativo per le attività marittime. «Gli appelli e le riflessioni che si stanno riproponendo da parte del Propeller e della Federazione del Mare, come sottolineato recentemente da Umberto Masucci e Mario Mattioli - ha rilevato il direttore di Assiterminal, Alessandro Ferrari - rientrano nel solco della migliore espressione dell'unità di vision del composito cluster della blue economy: l'economia del mare, in senso lato, o della logistica dei trasporti, se vogliamo dare un'accezione più sistemica alle dinamiche produttive del settore che cerca di riemergere agli onori delle cronache e dell'attenzione politica e programmatica del Paese - ha convenuto Ferrari - necessiterebbe di una maggiore incisività anche amministrativa, e di conseguenza di un efficacia nella pianificazione e attuazione di misure concrete di sviluppo, da parte del governo».

«Concentrarsi sull'istituzione di una governance istituzionale ad hoc - ha sottolineato il direttore di Assiterminal - non è ne una velleità, ne una suggestione: dovrebbe essere un esigenza concreta e strategica del sistema Italia anche per meglio “mettere a terra” le opportunità del NGEU e le mission di prospettiva in esso contenute. Probabilmente la politica riuscirebbe su questo tema anche a dare una lettura non cencelliana cogliendo nel contesto attuale questa opportunità: e come spesso accade, l'obiettivo non si realizza necessariamente attraverso un percorso funzionale a “quale strumento” ma attraverso una chiara consapevolezza e volontà di realizzare un progetto con una sua chiare visione e una mission: mettere al centro delle priorità lo sviluppo di un comparto strategico per il sistema produttivo italiano qual è il nostro».

«Ciascuno di noi, intesi come parte integrante del cluster - ha osservato Ferrari - necessita di semplificazione normativa, di individuare chiaramente quali sono gli interlocutori decisionali e di un sistema di regole trasparenti e uniformi, di sviluppare sinergicamente i processi di digitalizzazione, di avere un sistema di norme sul lavoro e sulla formazione che promuovano lo sviluppo, di una razionalizzazione dell'articolato fiscale, solo per citare alcuni asset, dipanando la rete dei decisori e dei soggetti attuatori. Anche nel corso del dibattito all'interno del nostro recente convegno “tassazione porti e governance portualità” - ha ricordato Ferrari - sono emerse queste istanze, ancor più avvalorate da alcuni distinguo che hanno però evidenziato come, sul merito, ci sia convergenza, unità di intenti e anche voglia e bisogno di fare squadra».

«La maturità di questo settore - ha proseguito il direttore di Assiterminal - crediamo si veda proprio in queste circostanze: al di là dei legittimi e normali distinguo che animano la dialettica e il business, i temi della governance, delle regole, dell'integrazione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti di collegamento, di una pianificazione industriale sinergica al sistema logistico e turistico, della sensibilità (anche necessitata, perché no) alle problematiche degli impatti ambientali e sociali (legame con il territorio e il suo tessuto collettivo in una visione non localistica ma come sommatoria di persone, opportunità e sostenibilità) sono solo alcuni degli aspetti sui quali le istanze e i loro presupposti sono comunemente orientati».

«Quindi - ha concordato Ferrari - promuoviamo tutti il sì a un'istituzione (Ministero, Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento ad hoc con deleghe armonizzanti …) che colletti in se stessa funzioni e professionalità, passione e determinazione nel sistematizzare l'attuale frammentazione burocratico amministrativa di cui soffre da più di vent'anni questo mondo: se altri paesi anche UE si sono già mossi in questa direzione è evidente che quello che stiamo dicendo non è velleitario. Ci sono, nella pubblica amministrazione, profili e professionalità da valorizzare con un progetto chiaro e ambizioso, ma negli anni abbiamo visto depauperate risorse e autorevolezza: questo potrebbe essere davvero il momento di rilanciarle in un win-win davvero funzionale al Paese: e se per questo si dovranno creare nuove “poltrone” sarà per una volta finalizzato anche alla composizione del bene pubblico o collettivo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail