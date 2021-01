22 gennaio 2021

Arcese si accorda con TX Logistik per trasporti intermodali sulla linea Bologna-Colonia

Effettuate cinque partenze a settimana

La società di trasporti Arcese ha stretto un accordo con la TX Logistik del gruppo ferroviario Mercitalia per attivare un nuovo servizio intermodale di trasporto merci sul corridoio svizzero fra l'Interporto di Bologna (Italia) e il terminal nord TKN di Colonia (Germania) che è operativo dall'11 gennaio con cinque partenze a settimana e un transit time inferiore alle 20 ore. Arcese ha evidenziato che la nuova tratta Bologna-Colonia collega Emilia, Toscana e Marche direttamente con la Ruhr permettendo di movimentare fino a 15.000 semirimorchi gran volume (P400) all'anno.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec