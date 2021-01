25 gennaio 2021

Wan Hai Lines ordina 12 nuove portacontainer da 3.013 teu

Commessa del valore di 565,2 milioni di dollari a JMU e Nihon Shipyard

Prosegue il notevole rafforzamento della flotta di portacontainer della Wan Hai Lines (WHL). La compagnia di navigazione taiwanese ha annunciato oggi di aver deciso di ordinare al cantiere navale giapponese Japan Marine United Corporatione e alla Nihon Shipyard, la nuova joint venture tra la stessa JMU e la Imabari Shipbuilding ( del 7 gennaio 2021), la costruzione di 12 nuove portacontenitori della capacità di 3.013 teu. La commessa ha un valore complessivo di 565,2 milioni di dollari, per un corrispettivo di 47,1 milioni di dollari per ciascuna nave.

Inoltre WHL ha annunciato la decisione di incrementare anche la propria flotta di container. La compagnia ha infatti ordinato alla cinese China International Marine Containers (CIMC) la fornitura di nuovi contenitori per un totale pari a 50.000 teu. L'investimento ha un valore complessivo di 141,7 milioni di dollari (2.835 dollari/teu).







