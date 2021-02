3 febbraio 2021

Accordo Logtainer e Hupac per sviluppare una rete intermodale tra porti liguri, Svizzera e Germania meridionale

Verranno condivise le rispettive esperienze di sviluppo commerciale ed operativo

Logtainer e Hupac hanno siglato un accordo di collaborazione con lo scopo di sviluppare una rete intermodale tra i porti liguri, la Svizzera e la Germania meridionale. L'intesa prevede la condivisione delle rispettive esperienze di sviluppo commerciale ed operativo e l'integrazione delle rispettive reti per offrire al mercato marittimo intercontinentale soluzioni veloci ed affidabili ad alta frequenza.

Sottolineando che tale rete di trasporti valorizzerà ulteriormente i porti liguri che beneficeranno di un aumento di collegamenti nazionali e internazionali, a tutto vantaggio della filiera economica coinvolta, Logtainer e Hupac hanno evidenziato inoltre che la collaborazione produrrà un incremento di interesse per il trasporto ferroviario e contribuirà al modal shift con trasporti eco-sostenibili dai porti liguri alla Pianura Padana e attraverso le Alpi fino a raggiungere gli importanti cluster industriali della Svizzera e della Germania meridionale.

Rilevando che il completamento delle opere ferroviarie sul territorio italiano, comprese le opere di ultimo miglio dei porti previste dal piano Italia Veloce, permetteranno un forte incremento del traffico ferroviario, l'amministratore delegato di Logtainer, Guido Nicolini, ha spiegato che «l'accordo con Hupac permetterà ai nostri clienti e partner di sviluppare e incrementare i traffici destinati oltre le Alpi che attualmente non transitano dai porti italiani. Grazie alla sinergia tra Hupac e Logtainer saranno intensificati i traffici ferroviari andando incontro alle esigenze del mercato con significativi vantaggi ambientali in termini di risparmi di CO2».



