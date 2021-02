5 febbraio 2021

Nell'ultimo trimestre del 2020 il traffico delle merci nei porti pugliesi dell'Adriatico Meridionale è calato del -11,7%

Nell'intero anno la flessione è stata del -9,0%

Lo scorso anno il traffico delle merci movimentato dai porti pugliesi di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli è diminuito complessivamente del -9,0% essendo stato pari a 14,14 milioni di tonnellate rispetto a 15,54 milioni di tonnellate nel 2019. Le sole merci allo sbarco sono ammontate a 10,30 milioni di tonnellate (-10,0%) e quelle all'imbarco a 3,85 milioni di tonnellate (-5,9%).

La contrazione del traffico movimentato nel 2020 è stata generata dalla riduzione dell'attività negli ultimi tre trimestri dell'anno caratterizzati dal diffondersi degli effetti della pandemia di Covid-19 sulle attività economiche e sociali. Se nel primo trimestre i volumi movimentati erano aumentati del +10,5%, nei trimestri successivi sono stati registrati cali rispettivamente del -19,8%, -11,2% e -11,7%. Nell'ultimo trimestre del 2020, in particolare, i cinque porti pugliesi hanno movimentato globalmente 3,67 milioni di tonnellate di carichi rispetto a 4,16 milioni nel periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. Le merci allo sbarco sono state 2,53 milioni di tonnellate (-20,1%) e quelle all'imbarco 1,15 milioni di tonnellate (+14,5%).

Nell'intero 2020 il traffico delle merci varie movimentato dai cinque porti pugliesi è stato di 5,83 milioni di tonnellate, con una flessione del -11,0% sull'anno precedente, di cui 5,12 milioni di tonnellate di rotabili (-9,7%), 559mila carichi containerizzati (-16,7%) totalizzati con una movimentazione di container pari a 71mila teu (-13,9%) e 150mila tonnellate di altre merci varie (-26,8%). Nel settore delle rinfuse solide il traffico è stato di 5,57 milioni di tonnellate (-7,8%), incluse 2,33 milioni di tonnellate di cereali (+1,1%), 1,42 milioni di tonnellate di carboni (-24,4%), 853mila tonnellate di minerali, cementi e calci (-0,4%), 392mila tonnellate di prodotti chimici (+10,7%), 269mila tonnellate di derrate alimentari, mangimi e oleaginosi (-4,1%), 163mila tonnellate di prodotti metallurgici (-15,9%) e 144mila tonnellate di altre rinfuse secche (-19,1%). Nel comparto delle rinfuse liquide sono state movimentate 2,74 milioni di tonnellate (-6,8%), di cui 1,67 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+10,6%), 582mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale (-21,6%), 8mila tonnellate di prodotti chimici (-35,9%) e 479mila tonnellate di altri carichi liquidi (-29,0%). Nel segmento dei passeggeri, il più colpito dagli effetti della crisi sanitaria, il traffico dei traghetti è stato di 624mila persone (-63,5%) e quello delle crociere di oltre 8mila persone (-98,9%).

Se il principale dei cinque scali portuali pugliesi per volume di traffico, Brindisi, lo scorso anno ha movimentato 6,73 milioni di tonnellate ( del 4 febbraio 2021), nel 2020 il porto di Bari ha movimentato 5,66 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -10,7% sull'anno precedente, di cui 2,15 milioni di tonnellate di rotabili (-4,3%), 50mila tonnellate di altre merci varie (-58,4%), 2,39 milioni di tonnellate di rinfuse solide (-20,6%) e 2,14 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-1,0%).

Nel solo quarto trimestre dello scorso anno il solo porto di Bari ha movimentato 1,41 milioni di tonnellate di merci (-7,8%), di cui 943mila allo sbarco (-8,7%) e 470mila all'imbarco (-6,1%).









