9 febbraio 2021

Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti campani del Tirreno Centrale è diminuito del -6,8%

Nell'ultimo trimestre il calo è stato del -2,5%

Nel 2020 il traffico nei porti campani di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è diminuito del -6,8% essendo stato pari a 30,8 milioni di tonnellate rispetto a 33,0 milioni di tonnellate nell'anno precedente. I carichi allo sbarco sono ammontati a 17,0 milioni di tonnellate (-8,1%) e quelli all'imbarco a 13,8 milioni di tonnellate (-5,3%).

Lo scorso anno il solo porto di Napoli ha registrato un traffico containerizzato di 6,5 milioni di tonnellate (-3,6%) realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 643.540 teu (-5,6%). Inoltre lo scalo partenopeo ha movimentato 4,0 milioni di tonnellate di rotabili (-24,5%), 4,8 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-12,6%) - incluse 3,5 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-12,3%), 953mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale (-14,3%) e 301mila tonnellate di altre rinfuse liquide - e 1,1 milioni di tonnellate di rinfuse solide (+4,5%).

Nel porto di Salerno il traffico containerizzato si è attestato a 4,7 milioni di tonnellate (-8,2%) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 377.886 teu (-8,8%). Inoltre lo scalo ha movimentato 8,8 milioni di tonnellate di carichi rotabili (+6,6%) e 178mila tonnellate di rinfuse solide (-1,0%).

Relativamente al settore del traffico dei passeggeri di linea, il porto di Napoli ha chiuso il 2020 con un totale di 3,0 milioni di unità (-55,6%) e quello di Salerno di 371mila unità (-59,4%), mentre il traffico crocieristico si è azzerato a Salerno rispetto a 98mila passeggeri movimentati nel 2019 e a Napoli è stato di 28mila unità, con una flessione del -97,9% sul 2019.

Nel solo quarto trimestre del 2020 il sistema portuale campano ha movimentato un totale di 7,9 milioni di tonnellate di merci, con una diminuzione del -2,5% sul corrispondente periodo dell'anno precedente, di cui 4,2 milioni di tonnellate allo sbarco (-5,6%) e 3,7 milioni di tonnellate all'imbarco (+1,2%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il porto di Napoli ha movimentato 1,7 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-1,0%), 903mila tonnellate di rotabili (-25,0%), quasi 1,2 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-16,1%) e 297mila tonnellate di rinfuse secche (+14,9%). A Salerno sono state movimentate 1,2 milioni di tonnellate di merci in container (-7,6%), 2,4 milioni di tonnellate di rotabili (+17,7%) e 58mila tonnellate di rinfuse solide (+22,3%).













