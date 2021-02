10 febbraio 2021

A gennaio i ricavi di Evergreen sono aumentati del +71,7%

Raggiunto un volume d'affari mensile record

È proseguita anche lo scorso mese, accentuandosi notevolmente, l'impennata dei ricavi della compagnia di navigazione containerizzata Evergreen Marine Corporation che ha una flotta di circa 200 navi portacontenitori. A gennaio 2021, infatti, il volume d'affari dell'azienda è cresciuto del +71,7% essendo ammontato alla cifra record di 28,4 miliardi di dollari di Taiwan (1,0 miliardi di dollari USA) rispetto a 16,6 miliardi nel primo mese dello scorso anno, proseguendo un incremento in atto dallo scorso luglio che mensilmente è stato del +1,6%, +17,0%, +15,1%, +27,0%, +22,2%, +58,8% e infine del +71,7%.







