15 febbraio 2021

Enrico Giovannini è il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ieri il giuramento nelle mani del presidente della Repubblica

Enrico Giovannini è il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ieri ha prestato giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme agli altri componenti del nuovo governo guidato dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi.

Il sessantaquattrenne Giovannini, economista, statistico e accademico italiano, è stato tra l'altro responsabile del settore statistico dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e professore di statistica economica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma “Tor Vergat”. Inoltre dall'aprile 2013 al febbraio 2014 Giovannini è stato ministro del Lavoro e delle politiche sociali nell'esecutivo guidato da Enrico Letta.









