4 marzo 2021

Prosegue la flessione del traffico movimentato dai porti renani svizzeri

Nell'ultimo trimestre del 2020 i container sono tornati a crescere

È proseguito consecutivamente per tutto il 2020, con l'eccezione del mese di settembre, il trend di diminuzione del traffico mensile delle merci movimentato dai porti fluviali svizzeri sul Reno. Nell'intero anno gli scali hanno movimentato complessivamente 5,13 milioni di tonnellate di carichi, con una flessione del -15,5% sul 2019. Tra i più consistenti volumi di traffico, nel 2020 i prodotti petroliferi sono ammontati a 2,27 milioni di tonnellate (-19,2%) e le pietre, terre e materiali da costruzione a 997mila tonnellate (-9,1%). Nel segmento dei container il traffico è stato pari a 114.075 teu (-2,3%).

Nel solo quarto trimestre dello scorso anno il traffico complessivo è stato di 1,14 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -14,3% sul corrispondente periodo del 2019. Il solo traffico containerizzato, dopo tre trimestri di riduzione, con 30.078 teu ha segnato una crescita del +6,4% che è risultata essere l'unica variazione percentuale trimestrale di segno positivo registrata in tutto il 2020.





